В Австрії лавина накрила групу лижників: є жертви
- Сьогодні, 09:25
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Сходження лавини
Смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік
В Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників. Про це повідомля Daily Mail.
Відзначається, що смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік, які були на лижах в районі недалеко від Сент-Антоніо в західному регіоні Австрії Тіроль в п’ятницю.
Особистості спортсменів поки не встановлені.
Раніше повідомлялося, що лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає.
Джерело: УНН