В Австрії лавина накрила групу лижників: є жертви

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Сходження лавини

Смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік

В Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників. Про це повідомля Daily Mail.

Відзначається, що смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік, які були на лижах в районі недалеко від Сент-Антоніо в західному регіоні Австрії Тіроль в п’ятницю.

Особистості спортсменів поки не встановлені.

Раніше повідомлялося, що лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає.

Джерело: УНН