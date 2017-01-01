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    В Австрії лавина накрила групу лижників: є жертви

    • Сьогодні, 09:25
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    Сходження лавини
    Сходження лавини

    Смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік

    В Австрії в результаті сходження лавини загинули двоє лижників. Про це повідомля Daily Mail.

    Відзначається, що смертоносна лавина зійшла на групу з п’яти чоловік, які були на лижах в районі недалеко від Сент-Антоніо в західному регіоні Австрії Тіроль в п’ятницю.

    Особистості спортсменів поки не встановлені.

    Раніше повідомлялося, що лавина зійшла в австрійських Альпах у середу, інформації про постраждалих українців немає.

    Джерело: УНН

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