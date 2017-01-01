В Австрії озброєний чоловік захопив банк

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Фото: APA Поліція оточила відділення австрійського банку, захоплене невідомим

У чоловіка, як мінімум, один заручник

В австрійському місті Ерпфендорф озброєний чоловік захопив відділення банку. Про це повідомляє Австрійське агентство преси APA.

У будівлі можуть знаходитися заручники.

За даними поліції, злочинець находиться на місці. Відділення оточене поліцією, створено оперативний штаб. На місце виїхав спецзагін «Кобра».

Таблоїд Kronenzeitung стверджує, що мова йде про невдалу спробу пограбування банку. За даними видання, у підозрюваного, як мінімум, один заручник.

Джерело: Еспресо ТВ