В Баку на газопроводі прогримів вибух
- Вчора, 08:51
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Це вже вже другий за останні 5 днів вибух на газопроводі в Баку
Новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де п’ять днів тому вже була подібна ситуація, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану, передає РІА «Новини».
Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) 27 грудня повідомила про вибух на одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла. МНС республіки уточнило, що через вибух в Гарадагскому районі Баку спалахнула сильна пожежа на газопроводі, що належить виробничого об’єднання «Азерігаз».
«На одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла, де 27 грудня стався вибух, знову прогримів вибух вранці о 07:00 за місцевим часом», — повідомляє МНС.
На місце події прибули підрозділи МНС.
Подача газу в газопроводі припинена.
Як повідомляє відомство, вогонь досі намагаються погасити.