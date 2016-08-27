В Баку на газопроводі прогримів вибух

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Це вже вже другий за останні 5 днів вибух на газопроводі в Баку

Новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де п’ять днів тому вже була подібна ситуація, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану, передає РІА «Новини».

Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) 27 грудня повідомила про вибух на одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла. МНС республіки уточнило, що через вибух в Гарадагскому районі Баку спалахнула сильна пожежа на газопроводі, що належить виробничого об’єднання «Азерігаз».

«На одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла, де 27 грудня стався вибух, знову прогримів вибух вранці о 07:00 за місцевим часом», — повідомляє МНС.

На місце події прибули підрозділи МНС.

Подача газу в газопроводі припинена.

Як повідомляє відомство, вогонь досі намагаються погасити.