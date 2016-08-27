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    В Баку на газопроводі прогримів вибух

    • Вчора, 08:51
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    Це вже вже другий за останні 5 днів вибух на газопроводі в Баку

    Новий вибух прогримів в Баку на магістральному газопроводі, де п’ять днів тому вже була подібна ситуація, повідомляє в понеділок МНС Азербайджану, передає РІА «Новини».

    Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) 27 грудня повідомила про вибух на одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла. МНС республіки уточнило, що через вибух в Гарадагскому районі Баку спалахнула сильна пожежа на газопроводі, що належить виробничого об’єднання «Азерігаз».

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    «На одному з магістральних газопроводів, що відходять від Сангачальского газового вузла, де 27 грудня стався вибух, знову прогримів вибух вранці о 07:00 за місцевим часом», — повідомляє МНС.

    На місце події прибули підрозділи МНС.

    Подача газу в газопроводі припинена.

    Як повідомляє відомство, вогонь досі намагаються погасити.

     

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