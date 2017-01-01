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    В Білорусі почав діяти безвізовий режим для громадян 80 країн

    • Сьогодні, 13:28
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    Набув чинності указ президента Лукашенка про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду
    Набув чинності указ президента Лукашенка про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду

    Для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі паспорт, гроші та страховку

    12 лютого набув чинності указ президента Білорусі Олександра Лукашенка про встановлення безвізового порядку в'їзду та виїзду для громадян 80 держав, серед яких США та країни ЄС, на термін не більше 5 діб.

    Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter

    Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилію, Індонезію, США, Японію та інші держави.

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