В БПП вважають абсурдом розглядати законопроект про «націоналізацію» АТБ

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Народний депутат від фракції БПП Дмитро Лубінець

Нардеп нагадав, що корпорація АТБ була і залишається одним з найбільших спонсорів українського війська

Законопроект про так звану «націоналізацію» АТБ не буде навіть розглянутий у Верховній Раді. Натомість парламент має законодавчо запровадити інститут Омбудсмена з захисту інтересів приватного бізнесу.

Про це в прямому ефірі телеканалу «NewsOne» заявив народний депутат від фракції БПП Дмитро Лубінець, коментуючи наслідки рейдерської атаки на одну з найбільших торговельних мереж – АТБ.

«Я знаю, що такий законопроект (про «націоналізацію») був зареєстрований. Я особисто його не підписував, хоча до мене зверталися, щоб я його підписав. Я знаю, що багато моїх колег, які навіть його підписали, потім, розібравшись в ситуації, відкликали свої підписи. На теперішній час цей законопроект точно не буде розглянутий в сесійній залі Верховної Ради, бо він просто на це не заслуговує. Я впевнений, що будь-який національний виробник, національна торговельна мережа, будуть розвиватися лише тоді, коли відчуватимуть захист від держави. Має створений інститут омбудсмена з захисту товаровиробників. Який би пильнував, щоб ось такі ситуації не виникали, щоб були захищені інвестиції, був захищений український виробник і платник податків» - поділився своїми законодавчими ідеями Дмитро Лубінець.

В прямому ефірі «NewsOne» нардеп нагадав, що корпорація АТБ була і залишається одним з найбільших спонсорів українського війська та вітчизняних добровольчих батальйонів з самого початку війни на Донбасі, тобто з весни 2014-го року. За що АТБ неодноразово отримувала офіційні та неофіційні подяки від українських воїнів.

«До мене підійшов мій колега Андрій Денисенко, він – мажоритарник з Дніпропетровської області, і наші округи практично межують один з одним. Я цю людину дуже поважаю, бо в 14-му році він особисто робив дуже багато для того, щоб моя рідна Волноваха не була захоплена бойовиками. Він сказав: «Коли ми зверталися з 14-го по 17 –й рік до компанії АТБ за будь-якою допомогою, то жодного разу відмови ми не отримали. Навпаки, - отримали дуже багато: і кошти, і просто харчові продукти для наших бійців». Я особисто знаю, що «Правий сектор», Добровольчий український корпус офіційно висловили подяку компанії АТБ, і особисто Дмитро Ярош її підписав», - розповів Дмитро Лубінець.

Лубінець також нагадав, що ще в грудні минулого року отримав офіційні відповіді від ГПУ, СБУ та ДФС, в яких українські силовики та податківці запевнили нардепа в тому, що корпорація АТБ не веде жодної торгівлі чи іншого бізнесу на території ОРДЛО та в окупованому Криму. Втім, додав нардеп, цю інформацію він має і з власного досвіду, адже у Верховній Раді представляє 60-й виборчий округ, який межує з окупованими територіями Донбасу.

«Я - мажоритарник з півдня Донецької області, у мене, на превеликий жаль, 30 % виборчого округу – окупована. Але у мене є можливість діставати інформацію з окупованої частини, і на теперішній час я чітко можу сказати, що ті магазини компанії АТБ, які залишились на окупованій частині Донецької області, вони не знаходяться ані фактично, ані юридично під керуванням нашої української компанії АТБ. Я знаю, що 152 магазини були втрачені компанією. Одні - так би мовити «націоналізували» бойовики, інші – просто розграбували. Був розграбований дуже великий сучасний логістичний центр, який був збудований всього за два роки до початку війни в Донецьку. Наскільки я знаю, зі слів фахівців, компанія АТБ зазнала близько 7 мільярдів гривень прямих втрат», - поділився сухою статистичною інформацією Дмитро Лубінець.