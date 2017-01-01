В Британії опублікували план Brexit

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В Лондоні сподіваються, що процес виходу з ЄС розпочнеться 9 березня

Уряд Великої Британії опублікував на своєму сайті «Білу книгу», в якій викладено план щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

«У «Білій книзі» викладені 12 принципів уряду (щодо Brexit - ред.), серед яких контроль за міграцією та взяття під контроль наших власних законів», – йдеться у повідомленні.

Також видання цитує міністра, відповідального за вихід Британії з ЄС, Девіда Девіса, який на представленні книги у парламенті заявив, що «найкращі дні у Великобританії ще попереду», вже за межами ЄС.

«Лейбористи (опозиція. – Ред.) вже заявили, що в документі «нічого не сказано» і його подали занадто пізно для змістовної критики», – наголошує ВВС.

«Цей документ підтверджує бачення прем'єр-міністра Великої Британії … майбутніх відносин з ЄС. Цей документ надає змогу парламенту і країні чітко побачити, чого ми прагнемо досягти у процесі переговорів про наш вихід з ЄС, і нового партнерства з Європейським Союзом», – йдеться у коментарі до «Білої книги» на сайті уряду Британії.

Раніше повідомлялося, що депутати Палати громад (нижня палата парламенту Британії) переважною більшістю голосів проголосували за те, аби дозволити прем'єр-міністру Терезі ‎Мей почати переговори щодо виходу Британії з ЄС.‎

Як відомо, минулого тижня Верховний суд Британії ухвалив рішення, за яким для ‎початку процедури виходу з ЄС уряд повинен отримати схвалення ‎британського парламенту. ‎

Це рішення означає, що уряд не може почати переговори з ‎ЄС, поки обидві палати не дадуть на це згоду. ‎

Як повідомлялося, уряд Британії хоче, щоб усі законодавчі процедури, необхідні для запуску статті 50 Договору про ЄС, були завершені до першого тижня березня, що дозволить прем’єру Терезі Мей розпочати процес виходу країни з ЄС 9 березня.