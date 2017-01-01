В Британії опублікували план Brexit
- Вчора, 17:14
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В Лондоні сподіваються, що процес виходу з ЄС розпочнеться 9 березня
Уряд Великої Британії опублікував на своєму сайті «Білу книгу», в якій викладено план щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС.
Про це повідомляє ВВС.
«У «Білій книзі» викладені 12 принципів уряду (щодо Brexit - ред.), серед яких контроль за міграцією та взяття під контроль наших власних законів», – йдеться у повідомленні.
Також видання цитує міністра, відповідального за вихід Британії з ЄС, Девіда Девіса, який на представленні книги у парламенті заявив, що «найкращі дні у Великобританії ще попереду», вже за межами ЄС.
«Лейбористи (опозиція. – Ред.) вже заявили, що в документі «нічого не сказано» і його подали занадто пізно для змістовної критики», – наголошує ВВС.
«Цей документ підтверджує бачення прем'єр-міністра Великої Британії … майбутніх відносин з ЄС. Цей документ надає змогу парламенту і країні чітко побачити, чого ми прагнемо досягти у процесі переговорів про наш вихід з ЄС, і нового партнерства з Європейським Союзом», – йдеться у коментарі до «Білої книги» на сайті уряду Британії.
Раніше повідомлялося, що депутати Палати громад (нижня палата парламенту Британії) переважною більшістю голосів проголосували за те, аби дозволити прем'єр-міністру Терезі Мей почати переговори щодо виходу Британії з ЄС.
Як відомо, минулого тижня Верховний суд Британії ухвалив рішення, за яким для початку процедури виходу з ЄС уряд повинен отримати схвалення британського парламенту.
Це рішення означає, що уряд не може почати переговори з ЄС, поки обидві палати не дадуть на це згоду.
Як повідомлялося, уряд Британії хоче, щоб усі законодавчі процедури, необхідні для запуску статті 50 Договору про ЄС, були завершені до першого тижня березня, що дозволить прем’єру Терезі Мей розпочати процес виходу країни з ЄС 9 березня.