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    В центрі Києва у ДТП загинула дівчина

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    В центрі Києва у ДТП загинула дівчина
    В центрі Києва у ДТП загинула дівчина

    У Києві внаслідок зіткнення двох машин на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Володимирської загинула дівчина

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

    Згідно з повідомленням, водій Skoda з пасажиркою їхали по вул. Володимирській від ст. метро «Льва Толстого» в бік вул. Б. Хмельницького. Водій Toyota рухався від пл. Перемоги в центр. Внаслідок сильного удару в лівий бік автомобіль Skoda відкинуло метрів на 30 в огорожу бульвару, туди ж вилетіла і Toyota.

    За попередніми даними, водій Toyota проїхав на червоне світло, внаслідок чого і сталася смертельна ДТП.

    Пасажирка Skoda, дівчина 1991 року народження, померла на місці. Водія з переломом тазу і політравмою госпіталізували в 17-ту лікарню м. Києва.

    Водій Toyota відбувся синцями та забоями.

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