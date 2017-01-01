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    В центрі Києва вщент вигоріли п’ять гаражів з автівками

    • Сьогодні, 15:17
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    Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

    У Києві на бульварі Дружби Народів у Печерському районі палали п’ять гаражних боксів, повідомляє прес-служба Головного управління поліції Києва.

    «Вогнем знищено п’ять гаражних боксів із транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.

    Про пожежу заявив охоронець, який помітив задимлення одного із гаражів. За попередньою інформацією, пожежа виникла в результаті короткого замикання електропроводки.

    Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

    Причини загоряння встановлюються.

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