В центрі Києва вщент вигоріли п’ять гаражів з автівками

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Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

У Києві на бульварі Дружби Народів у Печерському районі палали п’ять гаражних боксів, повідомляє прес-служба Головного управління поліції Києва.

«Вогнем знищено п’ять гаражних боксів із транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.

Про пожежу заявив охоронець, який помітив задимлення одного із гаражів. За попередньою інформацією, пожежа виникла в результаті короткого замикання електропроводки.

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Причини загоряння встановлюються.