В «ДНР» обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину

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З боку бойовиків робота КПВВ «Золоте» залишається заблокованою

Представники так званої «ДНР» обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину. Про це за результатами зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

«Ми з жалем відзначаємо, що з боку ОРДЛО робота КПВВ «Золоте» залишається заблокованою. Крім того, незважаючи на те, що в 2016 році Україна збільшила максимально допустима вага продуктів, дозволений для ввезення на непідконтрольні території Донбасу з 50 до 75 кг, представники ОРДО обмежили ввезення продуктів до 50 кг на одну людину», — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, терористи з «ЛНР/ДНР» готові піти на обмін заручниками з Україною у співвідношенні 700 на 50, якщо їм буде гарантована амністія.