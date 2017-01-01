В Енергодарі 12-річну дівчинку викинули з вікна: розшукують матір

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В Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку

Люди з п'ятиповерхівки в Енергодарі бачили, як жінка зіштовхнула дитину з вікна

В Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку, яка загинула. Місцеві ЗМІ повідомляють, що підозрюваною є мати підлітка.

Про це повідомляє «РосТ.Info».

Трагедія сталася о 14:50 у будинку № 14 по проспекту Енергетиків. Є інформація, що спочатку дитина була задушена, але офіційно правоохоронці поки це не підтверджують.

У скоєному поліція підозрює мати дівчинки, мешканку Енергодара, 1972 року народження, яку зараз розшукують. Жінка раніше працювала вчителем і бібліотекарем. Місцеві жителі пишуть, що під час своєї роботи в школі вона навіть потрапляла на дошку пошани як найкращий вчитель.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, є свідки трагедії: люди з п'ятиповерхівки бачили, як жінка зіштовхнула дитину.