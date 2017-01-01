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    В Енергодарі 12-річну дівчинку викинули з вікна: розшукують матір

    • Сьогодні, 05:32
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    В Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку
    В Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку

    Люди з п'ятиповерхівки в Енергодарі бачили, як жінка зіштовхнула дитину з вікна

    В Енергодарі Запорізької області з вікна квартири на дев'ятому поверсі викинули 12-річну дівчинку, яка загинула. Місцеві ЗМІ повідомляють, що підозрюваною є мати підлітка.

    Про це повідомляє «РосТ.Info».

    Трагедія сталася о 14:50 у будинку № 14 по проспекту Енергетиків. Є інформація, що спочатку дитина була задушена, але офіційно правоохоронці поки це не підтверджують.

    У скоєному поліція підозрює мати дівчинки, мешканку Енергодара, 1972 року народження, яку зараз розшукують. Жінка раніше працювала вчителем і бібліотекарем. Місцеві жителі пишуть, що під час своєї роботи в школі вона навіть потрапляла на дошку пошани як найкращий вчитель.

    Як вдалося дізнатися ЗМІ, є свідки трагедії: люди з п'ятиповерхівки бачили, як жінка зіштовхнула дитину.

    трагедія ЗМІ
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