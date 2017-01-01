У Генпрокуратурі пояснили, чому Бойка не судять за скандальні вишки

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Слідством наразі не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель

Слідство не знайшло доказів причетності нардепа Юрія Бойка до злочинних закупівель самопідйомних плавучих бурових установок за завищеними цінами, через що він не є підозрюваним.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Слідством на даний час не встановлено фактів підписання від імені Бойка Ю.А. документів (наказів, листів, протоколів, погоджень тощо) щодо проведення закупівель СПБУ, а допитані під час досудового розслідування свідки про безпосередню його причетність до злочинної схеми закупівлі платформ за завищеними цінами не повідомляли, у зв'язку з чим прямих доказів щодо такої участі не здобуто і проект повідомлення про підозру не складався», – йдеться у відповіді на запит генпрокурора щодо стану розслідування стосовно Юрія Бойка.

в ход

Під час проведення ДАТ «Чорноморнафтогаз» двох СПБУ в період з 9 грудня 2010-го по 21 грудня 2012 року Юрій Бойко працював на посаді міністра енергетики та вугільної промисловості України. На виклики до ГПУ як свідка в цій справі Бойко жодного разу не з'явився.