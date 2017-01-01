У «Главкомі» прес-конференція: «Громадянство України та іноземні паспорти: законодавчі аспекти»

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Експерт розкаже, чим загрожує наявність кількох паспортів іноземних держав у громадянина України

Сьогодні, 9 березня, о 14:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему «Громадянство України та іноземні паспорти: законодавчі аспекти»

Запрошені гості:

Ольга Поєдинок, адвокат, кандидат юридичних наук, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка, голова правління Громадської організації «Студія сучасного права», член Громадської ради при Державній міграційній службі України, яка розкаже про законодавчі аспекти набуття та позбавлення громадянства України, чим загрожує наявність кількох паспортів іноземних держав у громадянина України, які є привілеї для громадянина України в іноземній державі, якщо він має паспорт цієї держави, які є прогалини в законодавстві України щодо громадянства, як боротися з «паспортизацією».

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: