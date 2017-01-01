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    В «Главкомі» прес-конференція: «Позов України до суду ООН: справедливість буде?»

    • Сьогодні, 13:58
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    Експерт пояснить, чому Україна звернулася із позовом саме з таким формулюванням до Суду ООН

    Сьогодні, 7 березня, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Позов України до суду ООН: справедливість буде?»

    Запрошені гості:

    Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008р.), який розкаже у чому полягає різниця між судом ООН та Міжнародним Кримінальним судом; яка різниця між справами, що розглядають Суди; чому Україна звернулася із позовом саме з таким формулюванням до Суду ООН; чи повинна Україна подавати позов до суду щодо безпосередньо окупованих територій; чи буде Росія виконувати рішення суду, якщо його приймуть на користь України; які методи впливу на Росію, якщо вона відмовиться виконувати рішення Суду.

    Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут:

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