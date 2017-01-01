В «Главкомі» прес-конференція: «Позов України до суду ООН: справедливість буде?»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт пояснить, чому Україна звернулася із позовом саме з таким формулюванням до Суду ООН

Сьогодні, 7 березня, о 14:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Позов України до суду ООН: справедливість буде?»

Запрошені гості:

Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008р.), який розкаже у чому полягає різниця між судом ООН та Міжнародним Кримінальним судом; яка різниця між справами, що розглядають Суди; чому Україна звернулася із позовом саме з таким формулюванням до Суду ООН; чи повинна Україна подавати позов до суду щодо безпосередньо окупованих територій; чи буде Росія виконувати рішення суду, якщо його приймуть на користь України; які методи впливу на Росію, якщо вона відмовиться виконувати рішення Суду.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: