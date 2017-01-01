В «Главкомі» прес-конференція: «Українська Гельсінська спілка з прав людини: історії громадських приймалень»

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Під час прес-конференції юристи та правозахисники нададуть додаткову інформацію, а також матеріали щодо діяльності мережі приймалень УГСПЛ

Сьогодні, 16 лютого, об 11:00 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Українська Гельсінська спілка з прав людини: успішні історії громадських приймалень»

Запрошені гості:

Максим Щербатюк, програмний директор УГСПЛ;

Наталія Козаренко, координатор мережі громадських приймалень УГСПЛ;

Анна Ющенко, юрист громадської приймальні УГСПЛ;

Володимир Виноградов, юрист громадської приймальні УГСПЛ.

Учасники прес-конференції на прикладі реальних історій з життя звичайних громадян, які звернулись по допомогу до юристів громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) і відстояли свої права, правозахисники продемонструють, що успішне вирішення багатьох непростих ситуацій у царині захисту прав людини, можливе. Кейси торкаються справ ВПО, ветеранів АТО, незаконні дії банку, Пенсійного Фонду, незаконні забудови та незаконні дії поліції.

Під час прес-конференції юристи та правозахисники нададуть додаткову інформацію, а також матеріали щодо діяльності мережі приймалень УГСПЛ, познайомлять з виданням — збіркою успішних історій та охарактеризують основні проблеми, з якими найчастіше звертаються до юристів громадяни.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: