У Грузії почалися антиурядові протести

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У Тбілісі та Кутаїсі відбулись масові мітинги проти «антикризової програми» уряду

У столиці Грузії та інших містах відбулися акції протесту проти антикризового плану уряду країни. Про це повідомляє RFI.

Видання зазначає, що Кабінет міністрів Грузії жорстко критикують з усіх боків, а спроба правлячої партії «Грузинська мрія» сформувати комісію з конституційної реформи призвела до відкритого конфлікту з президентом.

Першими стали акції імпортерів і дилерів автомобілів, а також низки неурядових організацій, які виступають проти рішення Кабміну підвищити з 1 січня ставки акцизних зборів на імпортовані машини.

Йдеться про оподаткування нових автомобілів і (що ще більш істотно для значної частини населення) підвищення більш ніж утричі мита на автомобілі з «правим кермом».

Підвищуючи акцизні збори на автомобілі, що імпортуються, зокрема, з Японії, уряд намагається одночасно вирішити два завдання: збільшити дохідну частину бюджету і водночас обмежити кількість старих, тому недорогих автомобілів, призначених для «лівостороннього руху». Грузинські імпортери привозять ці машини з Японії за дуже низькою ціною – приблизно 1000–1500 доларів, тобто вони цілком доступні для масового покупця з невеликим доходом. У підсумку загальна кількість легкових автомашин в Грузії значно збільшилася.

Заборонити автомобілі з правим кермом узагалі уряд не наважився. Грузія, на відміну від західних держав, країна бідна, і, відбираючи в незаможної частини населення можливість купувати недорогі японські автомобілі, уряд, по-перше, зазіхає на соціальну справедливість, і по-друге, забирає роботу у тисяч імпортерів і дилерів.

Саме ця категорія громадян стала основною «рушійною силою» акцій протесту, що відбулися в Тбілісі і Кутаїсі, повідомляє видання. Причому протестувальники пересувалися по вулицях не пішки, а на автомобілях, що надавало їхній акції ще більш значущого і помітного характеру.

З іншого боку, незадоволені і власники порівняно дорогих автомобілів: уряд розглядає проект не тільки підвищення акцизів на імпорт нових машин з Європи, а й спеціального оподаткування для автолюбителів, які вже володіють такими машинами. Звичайно, це підвищить доходи в бюджет, але може привести до того, що кількість старих машин, які завдають шкоди довкіллю, ще збільшиться. Саме тому акції протесту імпортерів і дилерів автомобілів підтримали неурядові організації, які спеціалізуються на екології.

Реакція суспільства на рішення уряду щодо автомобілів могла і не бути такою бурхливою, якби не загальний вибухонебезпечний фон, що склався в країні через нестримну девальвацію національної валюти. За останній тиждень ларі подешевшав ще на кілька пунктів. Це призводить до помітного подорожчання товарів, у тому числі продуктів першої необхідності. Очікування в суспільстві дуже тривожні. Як зазначає ЗМІ, «антикризова програма» уряду з підвищення акцизів на енергоносії і т.зв. ларізацію доларових кредитів ще навіть не почала працювати, але психологічний фон у країні настільки важкий, що міністрам постійно доводиться виправдовуватися, насилу відбиваючи запеклу критику парламентської і позапарламентської опозиції.