В Індії перекинулась вантажівка із людьми: 16 загиблих

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Фото: AP

Фура везла людей до церкви, але водій втратив керування

На північному сході Індії на гірській дорозі перекинулася фура, що везла пасажирів до церкви, спричинивши загибель 16 людей.Про це повідомляє АР.

«Щонайменше 16 людей загинули, 50 поранено після того, як вантажівка, що перевозила їх на недільну церковну службу, перекинулася внаслідок зіткнення з бетонною барикадою», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій втратив керування, ймовірно, через перевищення швидкості. Сила удару була настільки великою, що деякі люди вилетіли з машини прямо в гірські ущелини.

Автокатастрофи в Індії часто трапляються через необережне керування, погано облаштовані дороги та застарілі транспортні засоби.