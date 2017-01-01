В Індонезії помер найстаріший житель планети

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Чоловік був затятим курцем

Чоловік народився в грудні 1870 року

В Індонезії на острові Ява у віці 146 років помер чоловік по імені Содімеджо, який був найстарішим жителем Землі.

Про це повідомляє «Укрінформ».

До самої смерті Содімеджо був завзятим курцем. Він пережив чотирьох дружин, 10 братів і сестер і всіх своїх дітей.

12 квітня Содімеджо госпіталізували через погіршення самопочуття. Але через тиждень він вже збирався додому і наполягав на виписці.

Чоловік, згідно з документами, народився в грудні 1870 року. При цьому офіційна реєстрація новонароджених в Індонезії розпочалася лише на початку ХХ століття.

Місцева влада наполягає на тому, що документи довгожителя були справжніми.

Раніше повідомлялося, що в Італії на 118-му році життя померла найстаріша у світі жінка.