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    В Індонезії помер найстаріший житель планети

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    Чоловік був затятим курцем
    Чоловік був затятим курцем

    Чоловік народився в грудні 1870 року

    В Індонезії на острові Ява у віці 146 років помер чоловік по імені Содімеджо, який був найстарішим жителем Землі.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    До самої смерті Содімеджо був завзятим курцем. Він пережив чотирьох дружин, 10 братів і сестер і всіх своїх дітей.

    12 квітня Содімеджо госпіталізували через погіршення самопочуття. Але через тиждень він вже збирався додому і наполягав на виписці.

    Чоловік, згідно з документами, народився в грудні 1870 року. При цьому офіційна реєстрація новонароджених в Індонезії розпочалася лише на початку ХХ століття.

    Місцева влада наполягає на тому, що документи довгожителя були справжніми.

    Раніше повідомлялося, що в Італії на 118-му році життя померла найстаріша у світі жінка.

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