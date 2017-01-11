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    В Ірані чоловік розстріляв родину поліцейського після звільнення під заставу

    • Сьогодні, 01:02
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    26-річний підозрюваний увійшов у два будинки та розстріляв 8 чоловік з автомата Калашникова

    Підозрюваний у скоєнні вбивства і звільнений під заставу житель іранського міста Арак стріляв у вісьмох осіб, шестеро з яких загинули.

    Про це повідомляє Al-Arabiya English.

    Як зазначається, жертви були певним чином причетні до його арешту.

    Згідно з повідомленням, 26-річний підозрюваний увійшов у два будинки та розстріляв 8 чоловік з автомата Калашникова.

    Згідно з повідомленням прокурора міста, п’ять з них загинули на місці, а шостий помер у лікарні. Ще одна людина знаходиться у критичному стані.

    Першим будинком, до якого зайшов підозрюваний, був будинок поліцейського, який заарештував чоловіка за причетністю до вбивства. Вбивця також стріляв ще у трьох членів родини поліцейського.

    Другим будинком стала домівка людини, у вбивстві якої звинуватили підозрюваного.

    Наразі поліція розшукує злочинця.

    Згідно з повідомленням, підозрюваний 1 січня був звільнений під заставу в розмірі двох мільярдів ріалів ($ 50 000).

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