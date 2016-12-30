В Італії помер винахідник «Кіндер сюрпризу»
- Вчора, 19:33
-
Розсилка
Уїльям Саліс
Перший «Кіндер сюрприз» надійшов у продаж в 1974 році
Уїльям Саліс, який допоміг створити надзвичайно популярні шоколадні яйця «Кіндер сюрприз» для дітей, помер в Італії у віці 83 років.
Про це повідомляє The Loсal.
Саліс проходив лікування від інсульту в лікарні в північному італійському місті Павія.
Саліc приєднався до продовольчої групи «Ферреро» в 1960 році і став правою рукою власника компанії - Мікеле Ферреро, який винайшов шоколадну пасту Nutella.
Італієць прославився, запропонувавши заховати невелику іграшку в звичайне шоколадне яйце, яке покупці зазвичай купували до Великодня. «Кіндер сюрприз» надійшов у продаж в 1974 році.
За більше, ніж 40 років Ферреро продав мільярди «кіндерів».