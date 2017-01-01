В Італії вбили боса сицилійської мафії
- Сьогодні, 20:58
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Фото: ANSA
Вбивство Джузеппе Даінотті
Даінотті вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами
У місті Палермо посеред білого дня вбили боса італійської мафії Джузеппе Даінотті.
Про це повідомляє Reuters.
67-річний бос мафії був застрелений під час їзди на велосипеді. Слідчі вважають, що вбивць було двоє. Вони, ймовірно, під'їхали до Даінотті на мотоциклі і вистрілили йому в шию.
Джузеппе Даінотті був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство і грабіж. Однак вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами.
Він був убитий напередодні 25-ої річниці вбивства італійського магістрату, відомого борця з Коза Нострою Джованні Фальконе, чий автомобіль був підірваний на автомагістралі поблизу Палермо.
Головний прокурор Палермо Франческо Ло ВОІ повідомив, що той факт, що Даінотті був убитий серед білого дня в центрі міста напередодні річниці вбивства Фальконе, говорить про відновлення «мафіозних воєн».