В Італії вбили боса сицилійської мафії

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Фото: ANSA Вбивство Джузеппе Даінотті

Даінотті вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами

У місті Палермо посеред білого дня вбили боса італійської мафії Джузеппе Даінотті.

Про це повідомляє Reuters.



67-річний бос мафії був застрелений під час їзди на велосипеді. Слідчі вважають, що вбивць було двоє. Вони, ймовірно, під'їхали до Даінотті на мотоциклі і вистрілили йому в шию.



Джузеппе Даінотті був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство і грабіж. Однак вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами.



Він був убитий напередодні 25-ої річниці вбивства італійського магістрату, відомого борця з Коза Нострою Джованні Фальконе, чий автомобіль був підірваний на автомагістралі поблизу Палермо.



Головний прокурор Палермо Франческо Ло ВОІ повідомив, що той факт, що Даінотті був убитий серед білого дня в центрі міста напередодні річниці вбивства Фальконе, говорить про відновлення «мафіозних воєн».