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    В Італії вбили боса сицилійської мафії

    • Сьогодні, 20:58
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    <p>Фото: ANSA</p> <p>Вбивство&nbsp;Джузеппе Даінотті</p>

    Фото: ANSA

    Вбивство Джузеппе Даінотті

    Даінотті вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами

    У місті Палермо посеред білого дня вбили боса італійської мафії Джузеппе Даінотті.

    Про це повідомляє Reuters.

    67-річний бос мафії був застрелений під час їзди на велосипеді. Слідчі вважають, що вбивць було двоє. Вони, ймовірно, під'їхали до Даінотті на мотоциклі і вистрілили йому в шию.

    Джузеппе Даінотті був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство і грабіж. Однак вийшов на свободу в 2014 році після 20-ти років за ґратами.

    Він був убитий напередодні 25-ої річниці вбивства італійського магістрату, відомого борця з Коза Нострою Джованні Фальконе, чий автомобіль був підірваний на автомагістралі поблизу Палермо.

    Головний прокурор Палермо Франческо Ло ВОІ повідомив, що той факт, що Даінотті був убитий серед білого дня в центрі міста напередодні річниці вбивства Фальконе, говорить про відновлення «мафіозних воєн».

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