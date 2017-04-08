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    В Італії заборонили використовувати сервіс Uber

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    <p><span>Суд у Римі дав Uber десять днів на припинення використання телефонних додатків на території</span><span><o:p></o:p></span></p>

    Суд у Римі дав Uber десять днів на припинення використання телефонних додатків на території

    Якщо Uber не виконає рішення суду, компанії може загрожувати штраф в 10 тисяч євро за кожний зайвий день

    Італійський суд у п'ятницю заборонив використання сервісу Uber, заявивши, що легальні служби таксі стикаються з проблемою недобросовісної конкуренції.

    Про це повідомляє The Local.

    У постанові, яка є предметом апеляційної скарги, суд у Римі підтримав скаргу профспілок таксі і дав Uber десять днів на припинення використання різних телефонних додатків на території Італії.

    Якщо Uber не виконає рішення суду, компанії може загрожувати штраф в 10 тисяч євро за кожний зайвий день.

    У компанії заявили, що були шоковані таким рішенням і мають намір негайно його оскаржити.

    Рішення апеляційного суду підтвердило рішення суду в Мілані, ухвалене два роки тому, про заборону роботи UberPop, який був визнаний таким, що заохочує надання послуг таксі для водіїв без ліцензій.

    Нагадаємо, у березні Uber повідомив про закриття своїх послуг в Данії через новий закон, який посилить вимоги для водіїв таксі.

    У Швеції вже близько 60 особам всинулуи звинувачення за нелегальну роботу в таксі після того, як вони працювали на сервіс UberPOP.

    У Фінляндії поліція Гельсінкі вирішила заявляти на всіх водіїв таксі Uber.

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