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В Італії затримали мафіозі з рейтингу ТОП-100

Італійська поліція затримала відомого мафіозі Андреа Ніццу, главу збройного крила злочинного клану «Сантапаола». Правоохоронцям допоміг його рідний брат

Про це повідомило агентство ANSA.

Карабінери затримали злочинця разом з двома подільниками минулої ночі в орендованому ними приватному будинку на околиці міста Катанія на острові Сицилія. За даними агентства, зловити мафіозі правоохоронцям допоміг його рідний брат Фабріціо, який вирішив піти на угоду зі слідством.

Андреа Ніцца входить в список 100 найбільш небезпечних злочинців Італії, місцеві ЗМІ називають його «вбивцею клану» Сантапаола «. Він був причетний до торгівлі наркотиками через Грецію і Албанію і знаходився в розшуку з грудня 2014 року. Його заочно засудили до 56 років в'язниці за численні вбивства і наркоторгівлю.

«Це серйозний удар по організованій злочинності і торжество закону», - наводить агентство слова Кармело Дзуккаро, прокурора Катанії. Глава італійського МВС Доменіко Мінніті вже привітав своїх сицилійських колег із затриманням впливового мафіозі.