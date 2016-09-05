В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених
- Сьогодні, 09:56
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Аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості
Двоє осіб загинули й семеро отримали травми через падіння з обриву автобуса на західному шосе в Ізраїлі.
Про це повідомляє Times of Israel.
«Автобус впав в ущелину з висоти 70 метрів; аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості», - зазначили рятувальники.
Рятувальні сили та сили безпеки Ізраїля прибули на місце події, де автобус впав в ущелину на дорозі біля Маале Левона. Автобус, що належить ізраїльській транспортній компанії Егед, впав на 70 метрів (230 футів) вниз в ущелину через негоду. Загинули щонайменше дві людини, 7 людей отримали поранення.
עדכון לתאונה במקום כ 15 נפגעים,בהם: 3אנוש , 3 קשה, השאר בינוני וקל. הנפגעים מטופלים על ידי צוותי מד"א בסיוע כוחות צה"ל בתנאי שטח קשים ביותר pic.twitter.com/x9z5vKxeAD— מגן דוד אדום (@mda_israel) 27 января 2017 г.