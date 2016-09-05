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    В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених

    • Сьогодні, 09:56
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    Аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості

    Двоє осіб загинули й семеро отримали травми через падіння з обриву автобуса на західному шосе в Ізраїлі.

    Про це повідомляє Times of Israel.

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    В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених
    В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених
    В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених

    «Автобус впав в ущелину з висоти 70 метрів; аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості», - зазначили рятувальники.

    Рятувальні сили та сили безпеки Ізраїля прибули на місце події, де автобус впав в ущелину на дорозі біля Маале Левона. Автобус, що належить ізраїльській транспортній компанії Егед, впав на 70 метрів (230 футів) вниз в ущелину через негоду. Загинули щонайменше дві людини, 7 людей отримали поранення.

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