В Ізраїлі автобус впав у 70-метрову прірву: двоє загиблих, семеро поранених

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Аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості

Двоє осіб загинули й семеро отримали травми через падіння з обриву автобуса на західному шосе в Ізраїлі.

Про це повідомляє Times of Israel.

«Автобус впав в ущелину з висоти 70 метрів; аварія трапилась через темряву, дощ і складний рельєф місцевості», - зазначили рятувальники.

Рятувальні сили та сили безпеки Ізраїля прибули на місце події, де автобус впав в ущелину на дорозі біля Маале Левона. Автобус, що належить ізраїльській транспортній компанії Егед, впав на 70 метрів (230 футів) вниз в ущелину через негоду. Загинули щонайменше дві людини, 7 людей отримали поранення.