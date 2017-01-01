В ЄС назвали Росію основною загрозою для Чорноморського регіону

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Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі

РФ посилила свою військову присутність у Чорноморському регіоні, і це є для Євросоюзу серйозним приводом для стурбованості

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що Росія є основною загрозою для Чорноморського регіону. Про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.

«Ми розуміємо, що треба посилювати наші відносини з Росією, покращувати співробітництво. У 2014 році наші відносини майже перервалися, коли Росія вторглася на терени України, по суті, анексувала Крим і надавала дуже серйозну підтримку так званим «сепаратистським військам» на сході України», - заявив Мінгареллі.

«Росія сьогодні є основним стратегічним викликом для всіх нас, вона є загрозою в Чорноморському регіоні», - додав він.

За його словами, анексія Криму стала основним засобом, який допоміг РФ посилити свою військову присутність у Чорноморському регіоні, і це є для Євросоюзу серйозним приводом для стурбованості.

Джерело: УНІАН