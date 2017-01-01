  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В ЄС назвали Росію основною загрозою для Чорноморського регіону

    • Сьогодні, 12:12
    • Розсилка
    Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х&rsquo;юг Мінгареллі&nbsp;
    Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі 

    РФ посилила свою військову присутність у Чорноморському регіоні, і це є для Євросоюзу серйозним приводом для стурбованості

    Голова Представництва Європейського союзу в Україні Х’юг Мінгареллі заявляє, що Росія є основною загрозою для Чорноморського регіону. Про це він сказав на засіданні міжнародного круглого столу в Києві.

    «Ми розуміємо, що треба посилювати наші відносини з Росією, покращувати співробітництво. У 2014 році наші відносини майже перервалися, коли Росія вторглася на терени України, по суті, анексувала Крим і надавала дуже серйозну підтримку так званим «сепаратистським військам» на сході України», - заявив Мінгареллі.

    «Росія сьогодні є основним стратегічним викликом для всіх нас, вона є загрозою в Чорноморському регіоні», - додав він.

    За його словами, анексія Криму стала основним засобом, який допоміг РФ посилити свою військову присутність у Чорноморському регіоні, і це є для Євросоюзу серйозним приводом для стурбованості. 

    Джерело: УНІАН

    Читайте також
    ЄС Росія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ