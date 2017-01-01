В ЄС сподіваються на безвіз з Україною до літніх відпусток

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В ЄС сподіваються на безвіз з Україною за кілька тижнів

Україна може отримати безвізовий режим з боку Європейського союзу за кілька тижнів

Про це сказав в ефірі «112 Україна» прес-аташе представництва ЄС в Україні Давід Стулік.

«Я не хотів би тут робити якісь конкретні часові прогнози, бо справді ці кроки повинні бути зроблені з боку ЄС окремими інституціями. І тут ми не можемо за них відповідати. Але маємо велику надію, що це буде до часу літніх відпусток. Тож дійсно це питання декількох тижнів», – сказав він.

За його словами, гарною новиною для України є запровадження безвізового режиму для громадян Грузії.

Адже щодо цього, зазначив Стулік, було багато скептицизму з боку антиєвропейських сил, які казали, що ні Грузія, ні Україна не отримають безвізовий режим. «А ми постійно повторювали, що це лише питання часу, що треба пройти певний шлях і зробити певні кроки», – сказав він.

«Грузія ці кроки зробила і досягла безвізового режиму. Отож це є прекрасний прецедент. І Україна йде тільки кількома кроками позаду, але йде тим самим шляхом і до цієї самої мети, яка вже дуже близько. Тобто безвізовий режим дуже близький», – резюмував Стулік.