В ЄС заявили, що будуть стежити за впливом блокади Донбасу на цивільне населення
- Сьогодні, 00:19
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Косьянчич додала, що ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України
Євросоюз буде стежити за наслідками для цивільного населення рішення Ради національної безпеки і оборони України про заборону переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.
Про це повідомила прес-секретар Єврокомісії Майя Косьянчич, передає «Укрінформ».
«Ми ретельно відстежуватимемо вплив рішення на цивільне населення», — сказала вона.
Також Косьянчич підкреслила, що в рамках неухильної підтримки України в ЄС виступають за необхідний інклюзивний підхід до українських громадян, які проживають на непідконтрольних територіях України.
«Нещодавні події, на жаль, суперечать цьому підходу і створюють ризик для подальшого негативного впливу на гуманітарну ситуацію», — відзначила вона.
Однак Косьянчич додала, що ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.