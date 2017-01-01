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    В ЄС заявили, що будуть стежити за впливом блокади Донбасу на цивільне населення

    • Сьогодні, 00:19
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    Косьянчич додала, що ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України

    Євросоюз буде стежити за наслідками для цивільного населення рішення Ради національної безпеки і оборони України про заборону переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

    Про це повідомила прес-секретар Єврокомісії Майя Косьянчич, передає «Укрінформ».

    «Ми ретельно відстежуватимемо вплив рішення на цивільне населення», — сказала вона.

    Також Косьянчич підкреслила, що в рамках неухильної підтримки України в ЄС виступають за необхідний інклюзивний підхід до українських громадян, які проживають на непідконтрольних територіях України.

    «Нещодавні події, на жаль, суперечать цьому підходу і створюють ризик для подальшого негативного впливу на гуманітарну ситуацію», — відзначила вона.

    Однак Косьянчич додала, що ЄС залишається твердим у своїй підтримці суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

    ЄС Євросоюз
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