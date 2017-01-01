  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Євросоюзі заявили, що їх не цікавить російський «Північний потік-2»

    • Сьогодні, 18:23
    • Розсилка
    <em>Маргарет Вестагер</em>
    Маргарет Вестагер

    Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну

    В ЄС вкотре заявили, що російський проект «Північний потік-2» не належить до тих, що «представляють загальний інтерес» для Брюсселя.

    Про це заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер, передає Reuters.

    «Що стосується юридичної сторони питання, стало абсолютно очевидно, що Єврокомісія не вважає, що проект «Північний потік-2» буде проектом, що представляє загальний інтерес», - сказала Вестагер.

    Вона повторила думку Європейської комісії про те, що цей проект не сприяє зусиллям Євросоюзу реформувати енергетичну інфраструктуру блоку і зменшити залежність від російського газу.

    «Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну. Щодо юридичного питання, то Єврокомісія також не вбачає у ньому («Північному потоці-2». - Ред.) проекту, який би мав спільний інтерес для ЄС», - заявила єврокомісар.

    Як відомо, російський монополіст «Газпром» прагне побудувати третю і четверту гілки газопроводу «Північний потік», метою чого є постачання газу до Європи без використання транзитних можливостей України.

    Читайте також
    ЄС газ Європа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ