В Євросоюзі заявили, що їх не цікавить російський «Північний потік-2»

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Маргарет Вестагер

Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну

В ЄС вкотре заявили, що російський проект «Північний потік-2» не належить до тих, що «представляють загальний інтерес» для Брюсселя.

Про це заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер, передає Reuters.

«Що стосується юридичної сторони питання, стало абсолютно очевидно, що Єврокомісія не вважає, що проект «Північний потік-2» буде проектом, що представляє загальний інтерес», - сказала Вестагер.

Вона повторила думку Європейської комісії про те, що цей проект не сприяє зусиллям Євросоюзу реформувати енергетичну інфраструктуру блоку і зменшити залежність від російського газу.

«Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну. Щодо юридичного питання, то Єврокомісія також не вбачає у ньому («Північному потоці-2». - Ред.) проекту, який би мав спільний інтерес для ЄС», - заявила єврокомісар.

Як відомо, російський монополіст «Газпром» прагне побудувати третю і четверту гілки газопроводу «Північний потік», метою чого є постачання газу до Європи без використання транзитних можливостей України.