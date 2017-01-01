В Євросоюзі заявили, що їх не цікавить російський «Північний потік-2»
- Сьогодні, 18:23
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Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну
В ЄС вкотре заявили, що російський проект «Північний потік-2» не належить до тих, що «представляють загальний інтерес» для Брюсселя.
Про це заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргарет Вестагер, передає Reuters.
«Що стосується юридичної сторони питання, стало абсолютно очевидно, що Єврокомісія не вважає, що проект «Північний потік-2» буде проектом, що представляє загальний інтерес», - сказала Вестагер.
Вона повторила думку Європейської комісії про те, що цей проект не сприяє зусиллям Євросоюзу реформувати енергетичну інфраструктуру блоку і зменшити залежність від російського газу.
«Єврокомісія підтримуватиме постачання газу через Україну. Щодо юридичного питання, то Єврокомісія також не вбачає у ньому («Північному потоці-2». - Ред.) проекту, який би мав спільний інтерес для ЄС», - заявила єврокомісар.
Як відомо, російський монополіст «Газпром» прагне побудувати третю і четверту гілки газопроводу «Північний потік», метою чого є постачання газу до Європи без використання транзитних можливостей України.