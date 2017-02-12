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    В Києві жінка викинула з вікна дитину і кота та вистрибнула слідом

    • Сьогодні, 10:27
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    Про мотиви жінки, яка вирішила вчинити самогубство разом із дитиною, поки нічого невідомо. Фото espreso.tv
    Про мотиви жінки, яка вирішила вчинити самогубство разом із дитиною, поки нічого невідомо. Фото espreso.tv

    Постраждалу дитину швидка забрала в реанімацію

    Сьогодні вранці в Дарницькому районі міста Києва на вулиці Срібнокільська, 12 жінка приблизно 27 років з вікна восьмого поверху викинула свою дитину, потім кота, а після вистрибнула сама.

    Про це повідомляє Еспресо.

    Жінка і кіт загинули на місці. Дитину забрала швидка в реанімацію.

    Повідомляється, що дитина під час падіння залетіла у вхід в підвальне приміщення, яке було зачинене. Відповідно, поліцейські до прибуття швидкої змушені були розібрати дах і власноруч діставали дитину, яка була повністю роздягнена.

    Про мотиви жінки поки невідомо.

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