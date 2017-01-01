У «Київенерго» попереджають: Відсутність реформ у теплоенергетиці призведе до банкрутства галузі

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Генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко

За словами керівників компанії, через збитковість теплової галузі, опалювальний сезон 2016-2017 року в Києві минув на межі можливостей

Теплова галузь потребує комплексного системного реформування і зміни законодавчої бази, яка не змінювалася з радянських часів. Про це заявив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

За його словами, якщо почати проводити комплексні реформи теплової галузі вже зараз, через п'ять років вона вийде на рівень, який демонструє електроенергетика або газова галузь.

«Реформа теплоенергетики передбачає оновлення законодавства. Минулого тижня не було проголосовано два життєво важливих закони для теплоенергетики – «Про комерційний облік» і «Про житлово-комунальне господарство». Їх прийняття дозволило б забезпечити конкуренцію на ринку теплоенергетики і вирішило б низку питань. Тому що ми сьогодні живемо за нормативною базою 60–70-х років. У жодному нормативному документі немає навіть згадки про лічильники для квартир. А тільки по Києву квартир з лічильниками тепла – 48 тисяч», – заявив Фоменко.

За його словами, «Київенерго» направляє пропозиції до профільного комітету Верховної Ради з ЖКГ, НКРЕ і до профільних міністерств. Однак напрацювання не враховуються. На думку фінансового директора ПАТ «Київенерго» Тетяни Грязнової, кризу теплоенергетики можна порівняти із зашморгом.

«Зараз на шиї теплоенергетики затягнуто зашморг. Замість нормативних актів, нам пропонують точкові зміни, які, крім додаткового хаосу, нічого для розвитку галузі не принесли», – заявила Грязнова.

За словами керівників компанії, через збитковість теплової галузі опалювальний сезон 2016-2017 року в Києві минув на межі можливостей, а зараз у столиці є перебої з гарячим водопостачанням. За 2016 рік тепловий блок приніс «Київенерго» збитки в розмірі понад мільярд гривень.

Окрема проблема, яку зачепили керівники «Київенерго» на зустрічі з журналістами – підвищення тарифів на тепло і гарячу воду. У компанії нагадали, що тарифи на тепло торік зросли за рахунок підвищення вартості первинних енергоресурсів (газу, електроенергії, води). Так, Тетяна Грязнова нагадала, що ціну на газ було підвищено у п'ять разів, а його вартість становить від 80% до 90% в структурі вартості 1 Гкал тепла. При цьому на господарські потреби підприємства йде лише 8% (близько 120 грн від вартості гігакалорії), за умови 100% оплати послуг.

При цьому заборгованість міста перед компанією становить 4,2 млрд грн. Крім того, «Київенерго» не може розпоряджатися власними грошима: отримані кошти від оплати послуг розподіляються на спецрахунки НАК «Нафтогаз України» як основного постачальника газу. Компанії дістається лише частина коштів, які спрямовуються на обов'язкові нарахування.

На думку Фоменка, необхідно впроваджувати стимулююче тарифоутворення в теплоенергетиці, яке дозволить компанії управляти фінансовими ресурсами, розвиватися і підвищувати якість послуг.

«Весь світ працює за принципом стимулюючого тарифоутворення. Коли розраховується базова вартість за товар, і компанії дають стимул на зниження витрат – за втратами, за питомими витратами, за витратою палива, за зарплатою, ремонтами. І компанія, економлячи, частину коштів, може вивільняти і направляти на енергоефективність і енергонадійність. Це – майбутнє, від якого Україні нікуди не дітися», – резюмував Фоменко.

Нагадаємо, в травні 2015 року Верховна Рада України законодавчо затвердила оплату теплоенергії, яка виробляється з газу, наданого НАК «Нафтогаз України», через спеціальні рахунки.