В Київській області собаки на смерть загризли учасника АТО

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За даними поліції, собак застрелили з мисливської зброї

В Київській області собаки пошкодили сітку вольєра, вибігли на вулицю й кинулися на чоловіка. Як повідомили у відділі комунікації поліції Київської області, це сталося сьогодні вранці у селі Кучаків Бориспільського району.

«Четверо тварин пошкодили ґрати вольєру, вибігли на вулицю та кинулися на перехожого. Від отриманих травм чоловік помер», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, собак-нападників застрелили з мисливської зброї. «Тіла тварин направили на ветеринарну експертизу», - зазначається в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Встановлюються всі обставини події.

У свою чергу волонтер Світлана Шеповалова повідомила на своїй сторінці у Facebook, що від нападу чотирьох алабаїв загинув учасник АТО Володимир Томілін.

«Володимир (учасник АТО) разом зі своєю донькою вранці повертався додому від вісімдесятирічної матері. Дорогою на електричку на нього напали собаки і розтерзали. Дівчинку врятували. У Володимира залишилося двоє маленьких дітей, дружина інвалід і старенька мати», - написала вона

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