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    В Киргизії впав літак турецької авіакомпанії, - ЗМІ

    • Сьогодні, 04:45
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    У районі падіння горять два будинки, розташованих на дачній ділянці

    Вантажний літак турецької авіакомпанії впав в районі дачного селища під Бішкеком (Киргизія). Літак виконував рейс з Гонконгу. Він зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту Манас у столиці Киргизії. На місці падіння горять два будинки.

    Про це повідомило агентство «РИА Новости», з посиланням на начальника Центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммеда Сварова.

    «Вантажний літак турецької авіакомпанії, який виконував рейс з Гонконгу, зазнав аварії при заході на посаду в аеропорту Манас у столиці Киргизії з-за складних погодних умов. У районі падіння горять два будинки, розташованих на дачній ділянці», — сказав агентству Сваров.

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