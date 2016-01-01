В Кишиневі сьогодні інавгурують новообраного президента

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Ігор Додон

Ігор Додон принесе присягу і звернеться з промовою до громадян країни

23 грудня у Палаці республіки в Кишиневі пройде урочисте спільне засідання парламенту і Конституційного суду, в рамках якого відбудеться церемонія інавгурації нового президента Молдови Ігоря Додона.

«Перед церемонією інавгурації новообраний президент Республіки Молдова Ігор Додон звернеться з вітальною промовою до громадян у сквері перед Палацом республіки, після чого розпочнеться урочисте спільне засідання парламенту і Конституційного суду. Новообраний президент принесе присягу і звернеться з промовою до громадян країни», - повідомили в прес-службі президента Молдови.

Церемонія завершиться покладанням квітів до пам'ятника молдавському господарю Штефану чел Маре в центрі молдавської столиці.

Нагадаємо, у другому турі президентських виборів 13 листопада перемогу здобув екс-лідер Партії соціалістів Ігор Додон. За нього проголосували трохи більше 52% виборців. Його основний конкурент на виборах, лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду набрала близько 48% голосів.

Після перемоги на виборах Ігор Додон окреслив пріоритетні напрямки своєї зовнішньополітичної діяльності на посту президента: відновлення стратегічного партнерства з Росією і збереження відносин з Євросоюзом.

Джерело: Укрінформ