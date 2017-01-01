У Кремлі запевняють, що у США немає доказів хакерських атак

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Дмитро Пєсков

Прес-секретар Путіна заявив, що Москва «втомилася» від обвинувачень

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що розсекречена частина доповіді про хакерські атаки на США не містить доказів причетності до цього Росії.

«У нас спостерігається серйозна втома від цих звинувачень», – сказав він журналістам у понеділок, повідомляє «Інтерфакс».

«З нашої точки зору, як і раніше, лунають абсолютно нічим не підкріплені голослівні звинувачення на досить аматорському, емоційному рівні, який навряд чи, напевно, можна застосувати до високопрофесійної роботи реально висококласних спецслужб», – додав Пєсков.

Він зазначив, що в Кремлі досі не знають, якими реальними даними оперують автори цієї доповіді.

Нагадаємо, 6 січня американська розвідка розсекретила доповідь, у якій ішлося, що Путін розпорядився організувати в 2016 році «кампанію впливу», спрямовану на вибори президента США з метою підірвати демократичний процес і зганьбити кандидата від демократів Хілларі Клінтон.