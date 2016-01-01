У магазинах «ДНР» ажіотаж: на полицях з’явився український алкоголь

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Супермаркет у «ДНР»

Канали надходження даної продукції невідомі

У магазинах кількох міст підконтрольної бойовикам частини Донецької області з'явилися великі партії алкогольних напоїв, виготовлених на неокупованій території України. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Одразу в кількох містах «ДНР» у низці магазинів (перш за все в мережі «Перший республіканський супермаркет») напередодні новорічних свят з'явилися великі партії алкогольних напоїв (горілка, лікери, шампанське, кілька сортів вина), виготовлених на неокупованій території України. Серед покупців поява цих товарів викликала ажіотаж. Канали надходження даної продукції невідомі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Перший республіканський супермаркет» – це «віджата» в окупованих районах Донецької області торговельна мережа АТБ, яку очолив Ставрос Багателія (9.06.1983 р.н., бойовик «ДНР», ватажок абхазького бандформування «П'ятнашка»).