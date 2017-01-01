В Мінекології мають намір повернути «Межигір’я» у державну власність

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Міністр розповів про злочинний механізм, за допомогою якого ці землі були виведені із держвласності

Міністерство екології та природних ресурсів ініціює подачу касаційної скарги на рішення судів, якими визнано законність відчуження комплексу «Межигір'я» приватною фірмою «Медінвесттрейд» у НАК «Надра України».

За словами міністра Остапа Семерака, це - складний і непростий, але юридично грамотний шлях повернення комплексу Межигір’я у державну власність. Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в КМУ.

«Резиденція в Межигір’ї стала символом корупції. Попри пропозиції людей зробити на місці колишнього раю Януковича Національний музей корупції, дитячий будинок, зоопарк, курорт, досі не вирішена доля більшості споруд на території резиденції. Було кілька політичних рішень націоналізувати цей комплекс. Проте юридично споруди Межигір’я до цього часу належать компаніям, афелійованим з родиною Януковичів. Команда Мінприроди знає юридичний шлях повернення комплексу у власність народу України і розпочинає судовий процес його повернення»,- сказав Остап Семерак.

За словами міністра, за дорученням Мінприроди НАК «Надра України» подало касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду м. Києва у справі № 6/655 про визнання недійсним договору міни від 25.09.2007.

Нагадаємо, що у 2007 році між ТОВ «Медінвесттрейд» та Національною акціонерною компанією «Надра України» було укладено договір міни нежитлових приміщень за номерами 3-5-7 по вулиці Паркова дорога в місті Києві на будівлі, споруди та інше майно комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області по вул. Івана Франка, 19, та по вул. Межигірській, 123 А. Пізніше ТОВ «Медінвесттрейд» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про визнання недійсним вищезазначеного договору міни.

Міністр відзначив, що легалізацію незаконної угоди міни було підтверджено рішенням Господарського суду міста Києва від 22.10.2007 у справі № 6/655, яке було залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2007. У позові було повністю відмовлено, договір міни визнано судом таким, що укладений відповідно до вимог законодавства України.

Остап Семерак підкреслив, що законність такої оборудки тривалий час ніхто не оскаржував, відповідно терміни подачі касаційної скарги були пропущені. А вже у листопаді 2007 року компанія «Медінвесттрейд» продала резиденцію «Межигір'я» іншій маловідомій фірмі під назвою «Танталіт», яка володіє комплексом по сьогоднішній день і фігурує у багатьох кримінальних справах, пов’язаних з Януковичем. Пізніше ТОВ «Медінвесттрейд» взагалі було ліквідоване.

«Ми розпочали процедуру повернення у державну власність об’єктів Мінприроди на території Межигір’я, які були відчужені сумнівним шляхом через хитросплетіння юридичних договорів. Закликаємо громадськість слідкувати за перебігом подій цієї справи та підтримати Мінприроди в суді. Разом ми пройдемо цей непростий шлях і повернемо правову справедливості» - зазначив Остап Семерак.

Довідково: 13 червня 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 405-р будівлі, споруди та інше майно, що розташовано на території урочища «Межигір’я» та закріплене за комплексом «Пуща-Водиця» (м. Київ, вул. Вишгородська, 150) , за пропозицією Мінприроди, погодженою з Державним управлінням справами і Фондом державного , майна було передано до сфери управління Мінприроди. 11 липня 2007 року р озпорядженням Кабінету Міністрів України № 521-р будівлі, споруди та інше майно, що розташовано на території урочища «Межигір’я» за пропозицією Мінприроди, погодженою з Фондом державного майна , було передано до статутного капіталу НАК «Надра України».

На виконання розпорядження Кабміну від 11.07.2007 № 521-р Мінприроди наказом від 16.08.2016 № 427 здійснило передачу комплексу споруд «Урочище Межигір’я» (с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області), що перебували у державній власності, із сфери управління Мінприроди до статутного капіталу НАК «Надра України».