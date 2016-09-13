В Міноборони розповіли, коли звільнятимуть військових, які служать за «безстроковими» контрактами

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Наразі Генштаб розробляє помісячний графік звільнення таких військових

Звільнення з лав Збройних сил України (ЗСУ) військових, що мали контракти «до закінчення особливого періоду», й інших, що за чинним законом служать фактично безстроково, розпочнеться з 1 квітня у зв’язку з ухваленням нового закону. Про це повідомив начальник управління кадрового забезпечення офіцерського складу, заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк.

За його словами, нині Генштаб розробляє помісячний графік звільнення таких військових.

При цьому Андрусяк нагадав, що новий закон встановлює: право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше ніж 18 місяців із дати його продовження, також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше ніж 24 місяці військової служби за контрактом.

Як повідомлялося, новий закон, що передбачає таку можливість, президент України Петро Порошенко підписав вчора, 4 січня. Документом передбачено, що військовослужбовці, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, зможуть за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.