У Міноборони розповіли, скільки у них працює іноземних радників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Міноборони Зустріч Степана Полторака з іноземними радниками Міноборони у січні 2017 року

Іноземні радники допомагають з оборонним плануванням та управлінням оборонними ресурсами, логістикою та стандартизацією у сфері оборони

В Україні на сьогодні працює 39 іноземних радників при Міністерстві оборони та Генштабі Збройних сил України. Про це повідомили у Міноборони у відповіді на інформаційний запит УНН.

«З метою надання консультативно-дорадчої допомоги Збройним силам України на даний час в Україні працює 39 радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил України», – зазначили у відомстві.

За інформацією Міноборони, іноземні радники допомагають з оборонним плануванням та управлінням оборонними ресурсами, логістикою та стандартизацією у сфері оборони.

Також, як зазначили в оборонному відомстві, радники надають консультації стосовно внутрішнього аудиту, кадрового менеджменту у ЗСУ, фінансового контролю тощо.

Нагадаємо, як повідомляли у Міноборони, з 8 листопада 2016 року стратегічні радники зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки розпочали свою роботу в Міністерстві оборони України, де долучилися до процесу реформування оборонного відомства та Збройних сил в цілому.