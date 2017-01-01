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    У Міноборони розповіли, скільки у них працює іноземних радників

    • Сьогодні, 16:13
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    <p><em>Зустріч Степана Полторака з іноземними радниками Міноборони у січні 2017 року </em></p>
    Фото: Міноборони

    Зустріч Степана Полторака з іноземними радниками Міноборони у січні 2017 року

    Іноземні радники допомагають з оборонним плануванням та управлінням оборонними ресурсами, логістикою та стандартизацією у сфері оборони

    В Україні на сьогодні працює 39 іноземних радників при Міністерстві оборони та Генштабі Збройних сил України. Про це повідомили у Міноборони у відповіді на інформаційний запит УНН.

    «З метою надання консультативно-дорадчої допомоги Збройним силам України на даний час в Україні працює 39 радників при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних сил України», – зазначили у відомстві.

    За інформацією Міноборони, іноземні радники допомагають з оборонним плануванням та управлінням оборонними ресурсами, логістикою та стандартизацією у сфері оборони.

    Також, як зазначили в оборонному відомстві, радники надають консультації стосовно внутрішнього аудиту, кадрового менеджменту у ЗСУ, фінансового контролю тощо.

    Нагадаємо, як повідомляли у Міноборони, з 8 листопада 2016 року стратегічні радники зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки розпочали свою роботу в Міністерстві оборони України, де долучилися до процесу реформування оборонного відомства та Збройних сил в цілому.

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