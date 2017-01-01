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    В Міносвіти розповіли, коли школярі почнуть вчитися 12 років

    • Сьогодні, 09:24
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    <p>Міністр освіти і науки Лілія Гриневич</p>
    Фото: Главком

    Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

    Міністр зазначила, що у Європі старша школа є трирічною або чотирирічною, а в Україні – дворічною

    Міністерство освіти і науки має намір ввести 12-річну шкільну освіту не раніше 2028–2030 років

    Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляє «Укрінформ».

    Вона зазначила, що українським учням зараз доводиться вивчати великі масиви інформації, адже організатори освітнього процесу в старшій профільній школі непомірно інтенсифікували процес навчання в 9–11 класах.

    Саме тому, за її словами, необхідно організувати проектне навчання, щоб розширити знання та вміння дітей, однак на цей процес необхідно не менше трьох років. Зокрема, у Європі старша школа є трирічною або чотирирічною, а в Україні – дворічною.  

    «Я вважаю, що українські діти заслужили того, щоб отримати сучасну освіту – не лише здобували знання, частина яких згодом виявиться непотрібною в житті, а щоб вони отримували ті вміння і компетентності, які їм допоможуть стати успішними людьми, долати складні виклики, а не ховатися від них із купою комплексів і різних залежностей. Тому ми будемо рухатися до трирічної старшої профільної школи», – наголосила Гриневич. 

    Вона додала, що відповідно до планів міністерства, така школа функціонуватиме у 2028–2030 роках.

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