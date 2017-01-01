В Мінсоцполітики розповіли, як українські заробітчани зможуть отримати пенсію

В більшості випадків, українці, які працюють у Європі не застраховані

Українці, які працюють за кордоном можуть відраховувати внески до Пенсійного фонду онлайн та надалі отримувати українську пенсію

Про це заявив заступник міністра соцполітики Микола Шамбір в ефірі Еспресо.TV.



Він зазначив, що в більшості випадків, українці, які працюють у Європі не застраховані. Саме тому в законодавстві передбачена можливість цих людей на добровільні страхування.



«Вони працюючи там можуть відраховувати внески до Пенсійного фонду. І це буде їхнім майбутнім, майбутньою пенсією. Людина може працювати за кордоном, перераховувати внески. Потрібно зайти на сайт Пенсійного фонду побачити як це робиться, дистанційно відправити договір, потім, приїхавши сюди, підписати цей договір», - наголосив Шамбір.