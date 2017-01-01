У Мін'юсті пропонують Саакашвілі не піаритися, а подати правильні документи для перейменування його партії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі

Мін’юст готовий зареєструвати зміну назви партії Михайла Саакашвілі, щойно отримає визначений законом пакет документів

У Міністерстві юстиції України запропонували керівництву партії «Рух нових сил», якщо у них є бажання провести перереєстрацію та змінити назву своєї політичної сили, подати до Мін’юсту відповідні документи і згоду Михайла Саакашвілі на використання його імені у назві політичної сили.

Про це йдеться в заяві міністерства на сайті.

«Якщо такі документи буде подано, ми невідкладно проведемо реєстраційні дії», – наголосили в Мін’юсті.

У заяві також ідеться, що всі звинувачення щодо небажання представниками Мін’юсту зареєструвати зміну назви політичної партії Михайла Саакашвілі є безпідставними.

«Міністерство юстиції готове у найкоротші терміни зареєструвати зміни до установчих документів політичної партії «Рух нових сил» за умови подання представниками цієї політичної сили повного пакета документів, відповідно до вимог чинного законодавства.

Ми наголошуємо, що станом на сьогоднішній день жодних документів для перейменування цієї політичної сили в Міністерстві юстиції немає.

Пакет документів, який представники цієї партії подавали раніше, був повернутий заявникові відповідно до вимог статті 28 закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 6 розділу V Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, а також на підставі висновку щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про партію, що містяться у відповідному реєстрі», - йдеться в повідомленні.

За останні три роки Міністерством юстиції було зареєстровано та відповідно почало функціонувати більше політичних партій, ніж за попередні 10 років – 159 політичних сил.

«Ми закликаємо всі політичні сили займатися реальною політичною діяльністю, спрямованою на захист інтересів громадян, а не шукати штучні приводи для піару. А оцінку їхній діяльності дадуть українські громадяни», – резюмували в Міністерствіі юстиції.

Читайте також статтю: Давид Сакварелідзе: До нас приходить багато людей із пропозицією продати франшизу на партію