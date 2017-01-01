В Монреалі над торговим центром зіткнулися два літаки: є жертви

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В результаті зіткнення легкових літаків загинув пілот, ще троє людей отримали поранення

Над торговим центром в східній частині канадського Монреаля зіткнулися два літаки Cessna 152.

Про це повідомляє gazeta.ua з посиланням на CBC.

В результаті катастрофи одна людина загинула, ще троє були поранені.

Один із літаків впав на парковку ТЦ, інший приземлився на дах будівлі. Відвідувачів торгового центру евакуювали.

Літак німецької авіакомпанії Lufthansa здійснив вимушену посадку в аеропорту Нью-Йорка. Він здійснював рейс з американського Х’юстона, що в штаті Техас, до німецького Франкфурта-на-Майні. Про загрозу повідомили телефоном.

Раніше літак авіакомпанії Lufthansa, що здійснював рейс «Франкфурт – Таллінн», екстрено приземлився в берлінському аеропорту Тегель.