  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В МВФ назвали ключові реформи для виділення грошей Україні

    • Сьогодні, 12:38
    • Розсилка
    Глава&nbsp;місії МВФ в Україні Рон ван Роден
    Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден

    Згідно з текстом меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа повинна вступити в силу з 1 січня 2018 року

    Україні необхідно сфокусуватися на пенсійній та земельній реформах для успішного завершення четвертого перегляду програми EFF та отримання траншу МВФ.

    Про це заявив очільник місії МВФ в Україні Рон ван Роден, повідомляє Еспресо.TV.

    Читайте також

    Зазначається, що місія Фонду відвідала Київ в період з 16 по 26 травня, щоб розпочати обговорення четвертого перегляду програми економічних реформ влади України у форматі механізму розширеного фінансування (EFF).

    Роден зауважив, що для потужного та стійкого економічного зростання Україні потрібно продовжувати структурні реформи. З цієї причини представники МВФ провели перемовини з українською владою щодо цих реформ. 

    «Ці дискусії фокусувалися на пенсійній та земельній реформах та на заходах, необхідних для пожвавлення приватизаційного процесу та забезпечення конкретних результатів в антикорупційних зусиллях», - наголосив Роден. 

    За його словами, тексти законопроектів щодо цих реформ необхідно дещо підкорегувати, аби вони відповідали меті.

    «Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду», - підсумував Роден.

     

    Читайте також
    МВФ реформа фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ