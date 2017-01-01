В МВФ назвали ключові реформи для виділення грошей Україні

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Глава місії МВФ в Україні Рон ван Роден

Згідно з текстом меморандуму між Україною та МВФ, пенсійна реформа повинна вступити в силу з 1 січня 2018 року

Україні необхідно сфокусуватися на пенсійній та земельній реформах для успішного завершення четвертого перегляду програми EFF та отримання траншу МВФ.

Про це заявив очільник місії МВФ в Україні Рон ван Роден, повідомляє Еспресо.TV.

Зазначається, що місія Фонду відвідала Київ в період з 16 по 26 травня, щоб розпочати обговорення четвертого перегляду програми економічних реформ влади України у форматі механізму розширеного фінансування (EFF).

Роден зауважив, що для потужного та стійкого економічного зростання Україні потрібно продовжувати структурні реформи. З цієї причини представники МВФ провели перемовини з українською владою щодо цих реформ.

«Ці дискусії фокусувалися на пенсійній та земельній реформах та на заходах, необхідних для пожвавлення приватизаційного процесу та забезпечення конкретних результатів в антикорупційних зусиллях», - наголосив Роден.

За його словами, тексти законопроектів щодо цих реформ необхідно дещо підкорегувати, аби вони відповідали меті.

«Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду», - підсумував Роден.