В МВФ назвали умову для отримання Україною нового траншу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенсійна реформа була частиною програми співпраці України і МВФ з самого початку і кілька разів відкладалася

Міжнародний валютний фонд назвав підвищення пенсійного віку критично важливим для продовження співпраці з Україною. Директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен заявив, що цей інструмент є важливим елементом скорочення дефіциту Пенсійного фонду України, що є другим за розміром [дефіциту] в світі по відношенню до ВВП країни.

«Пенсії дуже-дуже низькі, їх реальний розмір був зменшений інфляцією. Є необхідність їх збільшення, але це повинно відбуватися паралельно з параметричними змінами у пенсійній системі, які дозволять відновити фінансову життєздатність. Таким чином, так, підвищення низького віку виходу на пенсію, підвищення ефективного пенсійного віку - критично важливо. Це дійсно питання, щодо якого відбуваються дискусії в контексті наступного перегляду, щоб вийти на надійний план, як впоратися з цим в майбутньому. Таким чином, відповідь - так, пенсійна реформа - важлива частина наступного перегляду програми, і підвищення ефективного пенсійного віку є її частиною», - сказав Томсен.

Він додав, що пенсійна реформа була частиною програми співпраці України і фонду з самого початку і кілька разів відкладалася.