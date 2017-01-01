В МЗС не бачать сенсу у покроковому знятті санкцій з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова МЗС Павло Клімкін

Клімкін вважає, що так робиться крок назустріч тому, хто перекроює кордони Європи

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не бачить сенсу у покрокову знятті санкцій з Російської Федерації, яке пропонує Австрія.

Про це він повідомив в інтерв’ю австрійському журналу «Профіль», - повідомляє прес-служба МЗС України у Facebook.

«Я сенсу не бачу (у запропонованому головою МЗС Австрії Себастьяном Курцом покроковому знятті санкцій з Росії. - «Главком»). Росія наполягає на тому, що вона не є жодною стороною конфлікту, не демонструє жодного каяття чи готовності виправити те, що вона натворила. Себто ми хочемо підсолодити Росії те, про що вона навіть не хоче слухати. Ми робимо крок назустріч тому, хто й далі наполягає на своєму праві перекроювати кордони Європи і на власний розсуд нападати на своїх сусідів. Ми ніби хочемо стимулювати злочинця, аби той цього року вбив менше, ніж минулого. Хіба це не схиблена логіка? », - зазначив П.Клімкін.

За його словами, правильною логікою було б «змусити злочинця повернутись до основ міжнародного права та виправити свої злочини і лише потім розмірковувати про пом’якшення кари».

Клімкін також наголосив, що санкції є однією з причин того, що Росія не набагато ближче підступилась до кордонів Євросоюзу.

«Перша причина - це готовність України оборонятись. Друга - це відчуття того, що будь-яке порушення міжнародного права матиме фінансові наслідки. Якби не було санкцій, спокуса «творити факти на місці» була б для Володимира Путіна набагато більшою. Не слід забувати також про моральний аспект. Санкції є єдиною рисою між добром і злом, миром та війною, яку в цій ситуації було проведено Євросоюзом. Немає санкцій - немає і різниці між добром і злом, можна робити все, що забажаєш», - заявив голова МЗС України.

Павло Клімкін також зауважив, що Росія має перш за все вивести з Донбасу свої війська, повернути Україні контроль над українським кордоном та деокупувати Крим.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австрії та чинний глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що з Росії не можуть бути зняті санкції допоки вона не виконає зобов’язання згідно мінських угод, проте у разі позитивних кроків у цьому, санкції мають зніматися покроково.