В МЗС України заявили про тортури щодо затриманого у Криму Панова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євгену Панову і Андрію Захтею суд продовжив арешт до 7 червня 2017 року, судові слухання відбулися у Криму 2 і 3 березня

МЗС України повідомляє про наявність інформації щодо застосування тортур до українця Євгена Панова, затриманого за підозрою в організації диверсій у Криму у 2016 році.

«Категорично засуджуємо такі незаконні дії і вимагаємо від Росії негайно дотримуватися прав людини», – заявила 17 березня речниця українського МЗС Мар’яна Беца під час брифінгу.

Вона зазначила, що Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з рішенням підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя продовжити термін утримання під вартою громадян України Євгенія Панова і Андрія Захтея, яких затримали за підозрою в організації диверсій в Криму.

«Вимагаємо задовольнити неодноразові звернення посольства України у Росії з вимогою забезпечити доступ українських консулів до Євгена Панова і Андрія Захтея. Відмова російських органів влади дозволити українським консулам зустріч з Пановим та Захтеєм є грубим порушенням Віденської конвенції про консульські відносини і Консульської конвенції між Україною і Росією, а також черговим свідченням систематичного ігнорування Російською Федерацією прав незаконно утримуваних громадян України», – зазначила представниця МЗС України.

10 серпня ФСБ Росії повідомила, що у ніч на 7 серпня 2016 року в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО Лефортово, після – повернули до Криму.

Київ заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Євгену Панову і Андрію Захтею суд продовжив арешт до 7 червня 2017 року, судові слухання відбулися у Криму 2 і 3 березня.