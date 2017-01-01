В НАБУ роз’яснили, чому обшукують Окружний адмінсуд Києва

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Голова Окружного адмінсуду Павло Вовк

Голову суду підозрюють у незаконному збагаченні

Зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва та за місцем проживання його голови Павла Вовка.

Про це повідомляє прес-служба бюро.

«Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ст. 368-2 Кримінального кодексу країни)», - розповідають в антикорупційному бюро.

«Будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення першого заступника директора Національного бюро Гізо Углави, є відверто спекулятивними та не мають підтвердження», - зазначили у НАБУ.

Ранііше суддя цього суду Богдан Санін у своєму Фейсбук повідомив про обшуки.

За словами Саніна, суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в суді розглядаються дві справи проти НАБУ.

Водночас адвокат Роман Маселко вказує, що причина обшуків НАБУ може бути в корупційних складових самих суддів.

«Ви думаєте яка їх причина? Може те, що голова суду Павло Вовк живе явно не на зарплату. Або, може, тому, що Аблов то забуває, то згадує, що має дружину і отримує квартири вартістю 9 100 000 грн?» – пише він у Facebook.