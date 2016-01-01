В НАБУ відзвітували: повернули державі понад 100 млн гривень за 2016 рік

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За останні 12 місяців НАБУ вдалося завадити розкраданню більш ніж півмільярда гривень

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

«Ми показали, що в Україні може працювати професійний незалежний антикорупційний орган. В результаті за останні 12 місяців нам вдалося повернути державі понад 100 мільйонів гривень, а також завадити розкраданню більш ніж півмільярда», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що детективи разом з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розслідують понад 280 кримінальних справ, понад 45 початих у 2016 році справ передані до суду і винесено близько 10 вироків.