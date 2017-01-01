В НБУ попросили журналістів не поспішати із висновками через затримання директора департаменту банку

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Національний банк України звернувся до мас-медіа з проханням не робити поспішних висновків

Співробітника Нацбанку підозрюють у отриманні хабара у розмірі 25 тисяч доларів

Національний банк України звернувся до мас-медіа з проханням не робити поспішних висновків щодо факту затримання директора Департаменту платіжних систем НБУ, якого підозрюють у отриманні хабара у 25 тис. доларів.

Про це йдеться у зверненні прес-служби НБУ у Facebook.

Затримання чиновника сталося 2 лютого силами слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

«Прес-служба НБУ звертається до журналістів з проханням утримуватися від завчасних висновків, коментарів та упереджених суджень щодо обставин затримання ГПУ та СБУ директора Департаменту платіжних систем Національного банку. Як стало відомо під час судового засідання у п'ятницю 3 лютого 2017 року, арешт відбувся за місцем проживання вночі, а не на місці скоєння злочину. Також під час згаданої події був обшук, а не затримання з хабарем, безпосереднього факту отримання неправомірної вигоди (хабара - УНІАН) також не було», - йдеться у зверненні прес-служби.

В Нацбанку підкреслили, що справа потребує підвищеної уваги правоохоронних органів.

«Національний банк, як було неодноразово наголошено, всебічно сприяє слідству та сподівається на неупереджене розслідування та дотримання принципу презумпції невинуватості», - резюмували в Нацбанку.

Нагадаємо, 2 лютого співробітники ГПУ та СБУ затримали директора одного із департаментів Нацбанку та трьох його спільників під час одержання 25 тис дол. хабара.

Як зазначали в ГПУ, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неправомірної вигоди для себе, чиновник НБУ розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи «Платисервіс» для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.

Затриманому представнику Нацбанку було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, а також його спільникам за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України (в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам у посередництві у її отриманні). Чиновнику НБУ суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 800 тис. грн, трьох його спільників поміщено під домашній арешт.