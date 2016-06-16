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    У НБУ розповіли, що валовий зовнішній борг скоротився до $113,5 мільярда

    • Сьогодні, 11:57
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    У 2015 році валовий зовнішній борг України порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США

    Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2017 року становив 113,483 мільярда доларів, що на 5,246 мільярда доларів, або на 4,4% нижче показника на 1 січня 2016 року. Про це із посиланням на дані Національного банку, повідомляє УНІАН.

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    Як зазначається, в четвертому кварталі 2016 року валовий зовнішній борг скоротився на 2,532 мільярда доларів, або на 2,2%.

    Згідно з наведеними даними, борг сектора державного управління в четвертому кварталі 2016 року знизився на 2,8%, при цьому за весь минулий рік зріс на 1,1%, – до 36,339 мільярда гривень.

    Борг центрального банку знизився на 3,7% в четвертому кварталі 2016 року і на 6,9% за весь минулий рік, до 6,242 мільярда гривень.

    Борг інших депозитних корпорацій знизився на 5,7% у четвертому кварталі 2016 року і на 30,1% за весь минулий рік, до 8,966 мільярда гривень.

    Борг інших секторів знизився на 1,2% в четвертому кварталі минулого року і на 2,5% за весь 2016 рік, до 53,322 мільярда гривень.

    Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) знизилися на 0,9% в четвертому кварталі 2016 року, однак зросли на 0,6% у січні-грудні 2016 року, до 8,614 мільярда гривень.

    Раніше повідомлялося, що у 2015 році валовий зовнішній борг України порівняно з 2014 роком скоротився на 7,6 мільярда доларів США, або на 6% – до 118,729 мільярда доларів.

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