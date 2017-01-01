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    В ніч з суботи на неділю Україна переходить на літній час

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    <p>Літній час використовується в майже 70 країнах світу</p>

    Літній час використовується в майже 70 країнах світу

    Годинникові стрілки потрібно буде перевести на 1 годину вперед

    У ніч на неділю, з 25 на 26 березня 2017 року, Україна переходить на «літній час».

    Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

    «На території України 26 березня 2017 року о 3:00 за київським часом встановлюється літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину вперед», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, введення «літнього часу» передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.

    Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).

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