В ніч з суботи на неділю Україна переходить на літній час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Літній час використовується в майже 70 країнах світу

Годинникові стрілки потрібно буде перевести на 1 годину вперед

У ніч на неділю, з 25 на 26 березня 2017 року, Україна переходить на «літній час».

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

«На території України 26 березня 2017 року о 3:00 за київським часом встановлюється літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину вперед», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, введення «літнього часу» передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.

Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).