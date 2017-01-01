В ніч з суботи на неділю Україна переходить на літній час
- Сьогодні, 19:34
-
Розсилка
Літній час використовується в майже 70 країнах світу
Годинникові стрілки потрібно буде перевести на 1 годину вперед
У ніч на неділю, з 25 на 26 березня 2017 року, Україна переходить на «літній час».
Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).
«На території України 26 березня 2017 року о 3:00 за київським часом встановлюється літній час шляхом переведення годинникової стрілки на 1 годину вперед», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, введення «літнього часу» передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року «Про порядок обчислення часу на території України». Згідно з постановою, на території України щорічно годинникова стрілка переводиться на годину вперед в останню неділю березня о 3:00 і в останню неділю жовтня о 4:00 - на годину назад.
Літній час використовується в майже 70 країнах світу (в тому числі майже у всіх країнах Європи).